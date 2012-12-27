Свадебный костюм для жениха: как должен выглядеть будущий муж?

Свадьба - праздник, на котором в центре внимания находятся двое. Но если свадебное платье для невесты часто начинают выбирать задолго до торжества и его выбор воспринимают как один из самых важных элементов подготовки, то с выбором костюма и аксессуаров для жениха ситуация обстоит иначе. Нередко можно услышать мнение, что выбрать свадебный костюм для жениха легче, а значит, и приступить к этому можно позднее. Тем не менее выбор мужской свадебной одежды и аксессуаров требует не меньшего внимания! Для начала отметим, что костюм жениха и платье невесты обязательно должны гармонировать между собой по стилю. Фрак Наиболее популярен для свадебных торжеств фрак - короткий спереди пиджак с длинными узкими фалдами (полами) сзади. Его прекрасно дополнят брюки без отворотов. Обязательный атрибут фрака - однобортный или двубортный фрачный жилет. Завершит образ белая бабочка. Смокинг Смокинг - открытый на груди пиджак с лацканами из шёлка - носят с ослепительно белыми рубашками с французскими манжетами и бабочкой. Моветоном считается сочетание со смокингом галстука или цветной рубашки. Среди россиян наибольшей популярностью пользуется классический костюм или костюм-«классика». Охарактеризуем его подробнее. Классический костюм Подходящим вариантом для свадебного торжества будет и классический костюм-двойка или тройка. Брюки к классическому одно- или двубортному пиджаку подобрать намного легче, чем для фрака или смокинга. В данном случае они могут быть с отворотами и без них. У «классики» есть одно правило: нижнюю пуговицу пиджака никогда не застёгивают. Цвет Одна из основных деталей выбора - определиться с цветом костюма. Традиционно мужские костюмы на свадьбу выполняются в черном цвете. Особенно актуально это правило для фрака и смокинга. Если же выбор пал на «классическую» модель, то можно остановиться на следующих не менее популярных расцветках: сером, цвете морской волны и других аква-оттенках, тёмно-зелёном, тёмно- и светло-сиреневом, тёмно-коричневом, шоколадном, стальном. Ремень При выборе костюма нельзя не обратить внимание на выбор ремня. Хорошее качество и материал (желательно натуральная кожа) и подходящий под тон костюма, обуви и ремешка часов (кстати, от последних можно на свадьбе отказаться) цвет - вот основные требования к ремню. Не забывайте, что пряжка не должна чрезмерно выделяться, а от подтяжек лучше отказаться вовсе - с ремнем они несовместимы. Крой Крой костюма следует выбирать в зависимости от типа фигуры. Так, высоким мужчинам лучше сделать выбор в пользу однобортных пиджаков на две-три пуговицы - другие модели будут только подчёркивать рост. По этой же причине стоит отказаться и от костюмов с вертикальными полосами и длинных узких галстуков. Мужчинам невысокого роста не следует выбирать удлинённые и широкие модели пиджаков. Облегающий костюм с пиджаком с одной или двумя пуговицами зрительно увеличит рост. Дизайнеры советуют отказаться от моделей с низко расположенными пуговицами и длинными лацканами, иначе старания по маскировке небольшого роста сойдут на «нет». Мужчины склонные к полноте должны отдать предпочтение вертикальным узорам или полосам на костюме. Однобортный пиджак на три или четыре пуговицы, узкий галстук (не бабочка!), отсутствие широких лацканов и брюки удлинённого кроя позволят подчеркнуть рост и скрыть объёмы. Рубашка Выбору рубашки важно уделить не меньшее внимание, чем выбору костюма или туфель. Хорошо подобранная рубашка должна отвечать ряду требований. Во-первых, она должна быть пошита из качественного материала, который не будет мяться. Иногда на торжестве возникает необходимость снять пиджак, а при условии, что изделие из хлопка под пиджаком быстро мнётся, это будет смотреться отнюдь не празднично. Стоит отдать предпочтение комбинированным моделям из хлопка и синтетики. Уделите особое внимание воротничку рубашки. Он должен мягко облегать шею, оставляя расстояние в 1 см. Воротничок должен идеально гармонировать с костюмом, быть хорошо отглаженным и достаточно высоким - так будет легче выбрать галстук. Кроме традиционного белого цвета, на свадебных торжествах наиболее популярны такие тона рубашки как светло-голубой, нежно-сиреневый, персиковый, цвет айвори, светло-серый, а также все оттенки шампанского. Не рекомендуется выбирать рубашку с рисунком. Выбор кроя рубашки - личное дело каждого. Это может быть свободная или приталенная модель, с манишкой и манжетами под запонки или без этих деталей. Какую бы модель вы не выбрали, помните, что манжет должен быть немного виден из-под рукава пиджака. Галстук Традиционно галстук шьётся из жаккарда или шёлка. Его оптимальная ширина - 8-11 см. Для крупных мужчин допустима ширина чуть больше - 12-13 см. Нижний край завязанного галстука должен находиться на 2 см ниже ремня. Помните: чем мельче рисунок на галстуке, тем он повседневнее. Яркий галстук с крупным рисунком – вариант для особого случая. Основной цвет галстука должен быть на тон темнее цвета рубашки и на тон светлее костюма. Вместо галстука можно использовать бабочку или шейный платок. Зажим для галстука и запонки Зажим для галстука и запонки придают образу завершённость. Однако первое и основное правило выбора этих аксессуаров гласит: если нет возможности выбрать качественный зажим и запонки, лучше отказаться от них вообще. Качественный зажим для галстука характеризуют несколько особенностей: • Наличие цепочки, с помощью которой зажим крепится к пуговице рубашки.

• Механизм крепления по принципу бельевой прищепки: т. е. чтобы раскрыть зажим, нужно нажать на него с противоположного конца. Распространённый сегодня зажим-шпилька неудобен, так как он плохо фиксирует галстук и постоянно сползает.

• Наличие зубчиков на зажиме для хорошей фиксации галстука. Запонки носят исключительно на классических рубашках с двойной манжетой или же на белых рубашках, которые не имеют двойной манжеты, но и не имеют и пуговиц. К большинству классических костюмов подходят запонки овальной формы. Зажим и запонки должны смотреться как один комплект, поэтому позаботьтесь о том, чтобы металл изделий и стиль их обработки идеально сочетались как друг с другом, так и с костюмом в целом. Обувь Выбор строгого торжественного костюма подразумевает наличие строгих кожаных туфель. Кроме традиционного чёрного, можно выбрать туфли точно в тон костюму. Носки должны быть такого же цвета, что и туфли, либо с некоторым оттенком. Перед торжеством не будет лишним немного разносить новую обувь. Нельзя забывать, что лакированные туфли подойдут только в том случае, если на женихе будет фрак или смокинг. Бутоньерка Традиция украшать цветами костюм для торжества уходит корнями в глубокую древность. Без цветочного украшения наряд считался незавершённым. Бутоньерка представляет собой небольшой букетик из живых или искусственных цветов. Место этого аксессуара - на лацкане пиджака слева. Обычно продают бутоньерки парами: более роскошные - для жениха и невесты, чуть проще - для свидетелей и родителей молодых. Сегодня можно приобрести готовые бутоньерки в магазинах свадебных аксессуаров или сделать индивидуальный заказ у флористов. Самым популярным цветком для бутоньерки является, безусловно, живая роза белого или розового цвета. Однако не менее торжественно выглядят и другие цветы - гвоздика, лилия, орхидея, ландыши, фиалки. Часто бутоньерки украшают перьями, лентами, жемчугом. Помните, что хранить украшения из живых цветов можно лишь короткое время и в лучше холодильнике. Место бутоньерки может также занять белоснежный платок.

Надежда Кореневская



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