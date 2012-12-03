Отпуск без акклиматизации: профилактика, симптомы, лечение

Кто из нас не задумывался о зимнем отпуске вдали от дома? Ведь зимой в родных широтах средняя температура воздуха достигает -300, а в экваториальных странах можно понежиться на песчаном пляже при +350! На первый взгляд идея, кажется, замечательной: новые впечатления, интересные знакомства, незабываемые эмоции... Кажется, мы учли всё: продумали, какие вещи возьмём с собой, рассчитали нужную на период отдыха сумму, составили список тех, кому привезём сувениры... Вроде всё! Однако чтобы отпуск и в самом деле удался, нужно позаботиться не только о его организации, но и том, чтобы организм, оказавшись в новых климатических условиях, не преподнёс неприятных сюрпризов вроде тяжёлой акклиматизации. Акклиматизация: норма или болезнь? Акклиматизация - явление вполне естественное. Головная боль, перепады давления, тошнота, быстрая утомляемость, сонливость, повышенная температура, расстройства желудочно-кишечного тракта, отсутствие аппетита - всё это сигналы о сбоях организма при работе в новых для него условиях. Смена погоды, сильное похолодание или потепление - и дома многим даётся тяжело. Организм остро реагирует на каждое метеоизменение. Что уж говорить о полной смене климата! Непривычные природные и погодные условия воспринимаются нашим организмом как потенциальная опасность, поэтому и различные недомогания - процесс неизбежный. Косвенными катализаторами выступают усталость от долгой дороги или стресс после перелёта, а основными - непривычный состав воды и незнакомая пища региона прибытия. Симптомы акклиматизации зависят от особенностей природных условий. Так, в горах на состоянии организма сильно сказывается снижение концентрации кислорода в воздухе и его давления. У моря - это высокая температура и влажность, а также сильное излучение. Но, где бы вы не решили провести отпуск, некоторые универсальные советы помогут сохранить об отпуске только хорошие воспоминания. Что учесть, планируя отпуск? Не ставьте даты выезда и приезда впритык к рабочему графику. Пусть первый день отпуска пройдёт ещё дома, а не в дороге. Это позволит отдохнуть, собрать вещи в более спокойной обстановке и настроиться на длительное путешествие. Перед планируемым выходом на работу оставьте в запасе пару дней на реакклиматизацию (восстановление организма).

Откажитесь от выезда в страны с сильно отличающимся климатом, если вы не располагаете хотя бы 8-10 днями отпуска. Взрослый организм адаптируется к новым условиям 1-2 дня. И если в вашем распоряжении всего несколько суток, выберите место для отдыха территориально ближе, с более привычными природными условиями. Если же вы собираетесь в путешествие с детьми, примите во внимание, что у детей в возрасте до 12 лет акклиматизация проходит дольше (иногда до 5 дней). А малышей до 3-х лет педиатры советуют вообще не вывозить из привычной климатической зоны.

Логично, чем медленнее движение к месту отдыха, тем легче организм переносит изменения климата. Но не стоит из-за этого ехать в Испанию на велосипеде. Просто иногда, ссылаясь на восприимчивость организма, лучше сделать выбор в пользу поезда, автобуса или автомобиля, чем самолёта. Особо приятное место занимает круиз на морском лайнере, но это уже отдельный разговор. Как лучше подготовиться к отпуску? Укрепите иммунитет. Пережить адаптацию к новым климатическим условиям поможет хороший иммунитет. За две недели до поездки можно начать укреплять свой организм с удвоенной силой. Укрепляющий комплекс вы можете выбрать самостоятельно, но, по мнению врачей, центральное место в нём занимают травяные настои: настойка элеутерококка (25 капель трижды в день за полчаса до еды) или корня женьшеня (20 капель трижды в день за 45 минут до еды). Эти средства повышают сопротивляемость организма простудным заболеваниям и понижают чувствительность к колебаниям климата и погоды. Поможет поднять иммунитет и употребление грецких орехов, гранатов, изюма, клюквы, мёда, лимонов, моркови, зелёного лука, чёрной смородины (на зиму можно заготавливать её в свежем виде с сахаром), отвара шиповника, морсов. Если вы склонны к простудам, то перед дальней поездкой посоветуйтесь с врачом. Он подберёт комплекс витаминов, необходимый именно вам. Соберите аптечку. В вашу личную аптечку обязательно должны входить, минимум: Антидиарейный препарат;



Антисептическое средство для обработки ран и пластыри;



Обезболивающий препарат;



Средство от аллергии;



Вышеупомянутые адаптогены: настойка элеутерококка или корня женьшеня;



Репеллент - средство для отпугивания насекомых (это может быть крем, лосьон, мазь и спрей). Не забывайте, что отдых в тёплых краях требует также наличия солнцезащитного крема и спрея от ожогов. Первые дни в чужом климате По приезду не отправляйтесь сразу на осмотр достопримечательностей и экскурсии («ведь ничего нельзя пропустить!»). Для начала следует отдохнуть после поездки, а иногда и выспаться. В идеале приезд следует запланировать на вечер, тогда сразу можно отправиться спать, и первые - самые тяжёлые - часы адаптации провести во сне. Возможно, вы заметите, что нуждаетесь в большем количестве времени для сна, чем хватало ранее. Причин для беспокойства нет - это естественная реакция организма: на адаптацию и работу в непривычных для себя условиях, он тратит намного больше энергии. Желательно отказаться от алкоголя в первые дни по прибытию, так как его употребление - чрезмерная нагрузка на сердце. Если к перелёту, стрессу, усталости от дороги добавить ещё и это - «сбои» гарантированы. Твёрдым правилом (и не только на первые дни отпуска!) должно стать тщательное мытьё рук, а также овощей и фруктов. Не зря же кишечные недомогания называют «болезнями грязных рук». Если вы прибыли из холодного в жаркий климат, не забывайте о достаточном потреблении воды - не менее 3-х литров в сутки. Пейте только бутилированную воду, исключите из рациона солёное, жареное и копчёное, газированные напитки, и будьте осторожны с экзотическими блюдами! Такие меры предосторожности предотвратят желудочные и кишечные расстройства - самые частые. Реакклиматизация: возвращаемся домой После возвращения домой, организм снова переживает стресс - ему нужно вернуться к прежнему ритму работы. Симптомы реакклиматизации и акклиматизации идентичны. Чаще всего это лёгкая ломота в теле, озноб, повышенная температура, головная боль, тошнота. Проходит такое состояние через 1-2 дня без лечения. В большинстве случаев достаточно принять теплую ванну, выпить горячий чай с мёдом или вареньем и выспаться. Соблюдая эти несложные рекомендации, можно сделать свой отпуск намного более приятным!

Надежда Кореневская



Салон.Су (Салон.РФ)