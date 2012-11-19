Здоровье - в правильном уходе: как избежать заболеваний груди

Ухоженные волосы, гладкая и здоровая кожа, стройная фигура, чарующий взгляд, красивая грудь - всё это атрибуты женской красоты. И если заботе о лице, причёске или талии мы посвящаем немало времени, то вот об уходе за грудью вспоминаем редко. А он необходим как для здоровья, так и для внешнего вида бюста. Наверное, никто не станет спорить с тем, что красота - в здоровье груди. Статистика утверждает, что на вопрос «Были ли вы за последний год у маммолога?» только каждая четвёртая женщина может ответить утвердительно. Хотя врач - не единственное условие профилактики заболеваний груди. Поговорим о составляющих комплекса по уходу за бюстом. Болезни женской груди Практически все существующие заболевания груди связаны с гормональным фоном женщины. Поделить их можно на воспалительные (они вызываются попаданием в ткань молочной железы грибковой, гнойной, туберкулёзной или другие инфекции), мастопатии, опухоли (доброкачественные и злокачественные) и кисты. Сегодня каждая десятая женщина имеет риск заболеть раком молочной железы. А каждая вторая находится в зоне риска по выявления доброкачественной опухоли или заболеванию фиброзно-кистозной мастопатией (дисгормональное заболевание молочных желез). Чем раньше будет обнаружена проблема, тем выше вероятность, что она будет решена положительно. Так, доброкачественные опухоли лечат хирургическим путём. Грудь при этом не изменит форму, а шрам от операции практически не будет заметен. Сегодня лечится даже рак - при условии, что он обнаружен на ранней стадии. Здесь время - очень важный фактор, поэтому нельзя игнорировать ни один из проявившихся симптомов. Профилактика, а не лечение Для того, чтобы не получить какое-либо из перечисленных заболеваний, следует придерживаться некоторых правил: Берегите грудь от травм . Даже несильный удар способен привести к серьёзной проблеме. Чтобы избежать негативных последствий: находясь в машине, пристёгивайтесь (даже если вы не за рулём); в толпе прикрывайте грудь рукой; будьте предельно осторожны, даже занимаясь спортом. Казалось бы, ничего страшного - небольшой синяк исчезнет через несколько дней. Но последствия бывают непредсказуемыми. На месте удара может появиться уплотнение, которое способно переродиться в злокачественную опухоль.

. Даже несильный удар способен привести к серьёзной проблеме. Чтобы избежать негативных последствий: находясь в машине, пристёгивайтесь (даже если вы не за рулём); в толпе прикрывайте грудь рукой; будьте предельно осторожны, даже занимаясь спортом. Казалось бы, ничего страшного - небольшой синяк исчезнет через несколько дней. Но последствия бывают непредсказуемыми. На месте удара может появиться уплотнение, которое способно переродиться в злокачественную опухоль. Загорая, будьте крайне осторожны . И прямые солнечные лучи, и солярий могут стать толчком к развитию раковой опухоли. Если вы не желаете отказываться от солнца, то загорайте до 12 или после 17 часов, а за 15 минут до выхода на солнце воспользуйтесь защитным кремом. Если предпочитаете солярий, то во время загара прикрывайте область груди руками.

. И прямые солнечные лучи, и солярий могут стать толчком к развитию раковой опухоли. Если вы не желаете отказываться от солнца, то загорайте до 12 или после 17 часов, а за 15 минут до выхода на солнце воспользуйтесь защитным кремом. Если предпочитаете солярий, то во время загара прикрывайте область груди руками. Ведите регулярную половую жизнь , а, родив ребёнка, обязательно кормите его грудью. По данным британского Фонда Исследований Рака (Cancer Research), с рождением малыша риск развития рака груди падает на 7%. Каждый год естественного вскармливания снижает вероятность возникновения болезни ещё на 4,3%. Это актуально и для других заболеваний молочных желез, самое известное из которых - мастопатия.

, а, родив ребёнка, обязательно кормите его грудью. По данным британского Фонда Исследований Рака (Cancer Research), с рождением малыша риск развития рака груди падает на 7%. Каждый год естественного вскармливания снижает вероятность возникновения болезни ещё на 4,3%. Это актуально и для других заболеваний молочных желез, самое известное из которых - мастопатия. Откажитесь от абортов. Аборт - одно из самых опасных вмешательств в слаженную работу гормонов женского организма. Тело уже настроилось на беременность, молочные железы готовятся к производству молока. Аборт же насильственно прекращает эти процессы, что очень негативно сказывается на ткани груди и ведёт к возникновению многочисленных заболеваний. Существуют и другие не менее важные правила для предупреждения и раннего обнаружения заболеваний: правильное питание, выбор подходящего бюстгальтера, самообследование молочных желез и, наконец, посещение врача. Разберём эти пункты подробнее. Здоровое питание - здоровая грудь Правильный уход за грудью включает в себя и определённую диету. Ничего сверхъестественного в ней нет. Главное - это сбалансированный рацион питания, который окажет благотворное влияние на состояние груди и организма в целом. 1) Уменьшите количество жирных продуктов. Жир стимулирует выделение секреций, приводящих к образованию опухолей. 2) Избегайте длительного употребления кофеина. Это приводит к излишнему приросту клеток в железистых тканях груди, что в свою очередь может стать причиной фиброзно-кистозных изменений и увеличить риск заболевания раком груди. Кофеин содержится в кофе, шоколаде, пепси и кока-коле, а также в некоторых лекарствах. 3) Позаботьтесь о поступлении в организм витаминов, таких как А, В6, Е и микроэлемента селена. Все они противостоят появлению опухолей. Употребляйте продукты, богатые этими витаминами: • А - чеснок, капуста брокколи, морская капуста, творог, печень, плавленый сыр; • В6 - кедровые и грецкие орехи, фундук, фасоль, скумбрия, сладкий перец, тунец, курица; • Е - растительное масло, зелёный горошек, морковь, яйца, картофель, петрушка, крупы. • Селен содержится в рыбе и морепродуктах, особенно в креветках и сельди, а также пшеничных отрубях, помидорах, свиных, говяжьих и телячьих почках, печени и сердце. 4) Старайтесь употреблять меньше соли. Соль задерживает в теле жидкость и вызывает отёчность, что может привести к появлению болезненных ощущений в груди. 6) Откажитесь от алкоголя. Можно лишь изредка употреблять вино. По статистике, у женщин, выпивающих более трёх бокалов вина в неделю, вероятность развития злокачественной опухоли молочной железы выше остальных. Женщины, употребляющие более крепкий алкоголь или в большем количестве, усугубляют положение. Выбор бюстгальтера Независимо от того, отдаёте вы предпочтение плотным строгим моделям или лёгким кружевным, бюстгальтер должен подходить по размеру и не вызывать дискомфорта. Нежелательно выбирать бюстгальтер «на глазок». Перед покупкой нужно точно определить нужный размер. Сделать это можно дома с помощью сантиметра. Для начала измерьте объём тела под грудью. Если получается 69 или 71 см, то можно смело округлить значение. Это и будет размер бюстгальтера. 67-72 см – 70

73-77 см – 75

78-82 см – 80

83-87 см – 85

88-92 см – 90

93-97 см – 95

98-102 см – 100 Также нужно определить полноту чашечки. Для этого измерьте объём бюста по выступающим точкам груди. Теперь вычислите разницу между первой и второй величиной, а полученное значение соотнесите с нужной буквой. 10-11 см – АА

12-13 см – А

14-15 см – В

16-17 см – С

18-19 см – D

20-21 см – DD Получается, что если объём под грудью, к примеру, составляет 80 см, а объём груди - 95 см, то разница будет 15 см, а значит ваш размер - 80В. Кстати, он и является самым распространённым. Кроме размера, при выборе бюстгальтера, существуют и другие правила: 1) Задняя планка бюстгальтера должна быть на том же уровне, что и передняя. Она не должна ползти вверх по спине. Если это так, то модель вам мала. 2) При застёгивании бюстгальтера ориентируйтесь на ближайшую к краю застёжку. Если в процессе носки бюстгальтер растянется (частое явление), то вы сможете перестегнуть его на следующую застёжку. 3) Примеряя бюстгальтер, особое внимание уделите бретелькам и «косточкам». Проследите, чтобы они не оставляли покраснений или следов на коже и позволяли делать глубокий вдох. Поднимите руки, сделайте ими несколько махов, наклонитесь - модель не должна вызывать дискомфорта. 4) Чем пышнее грудь, тем шире должны быть бретельки бюстгальтера и его спинка. В этом случае вес будет распределяться равномерно, не перегружая спину и плечи. При полной груди также рекомендуют более закрытые чашечки - они лучше поддерживают форму. Помните, что от правильного выбора бюстгальтера зависит здоровье вашей груди. Самообследование молочных желез Каждая женщина имеет возможность следить за состоянием своей груди самостоятельно. Самообследование должно стать традиционной процедурой, которая позволит женщине выучить особенности своих молочных желез и заметить даже незначительные изменения. Самообследование молочных желез очень важно для выявления на ранних стадиях различных заболеваний - от мастопатии до рака груди. Проводить его необходимо 1 раз в месяц на 6-12 сутки от начала менструации строго в один и тот же выбранный день. Именно в этот период цикла легче всего обнаружить шероховатости или подкожные уплотнения. Во время пальпирования (ощупывания) грудь должна быть расслаблена. Происходит процедура следующим образом: 1) Вымойте руки и полностью разденьтесь до пояса. Лучше всего проводить самообследование груди перед зеркалом и при хорошем освещении. 2) Осмотрите молочные железы внешне на предмет изменения контура и формы бюста. Сначала осмотрите грудь, опустив руки вдоль туловища, потом сцепите руки за головой. Обратите внимание на следующее: • нет ли морщин на коже молочных желез?

• нет ли выделений из сосков?

• не втянуты ли соски? 3) Затем начинайте ощупывать грудь. Правую молочную железу нужно обследовать пальцами левой руки, левую - пальцами правой. Начинать пальпирование нужно с внешнего края медленными круговыми движениями с легким нажатием, постепенно по спирали передвигаясь к соску. 4) Поднимите правую руку и левой прощупайте область между молочной железой и подмышкой, обращая внимание, нет ли здесь уплотнённых участков или припухлостей. Повторите манипуляцию с другой стороны. 5) Слегка сожмите сосок на каждой груди и проверьте, нет ли при нажатии каких-либо выделений. 6) Затем повторите манипуляции из пунктов 3, 4, 5 лёжа на спине. Если в ходе самообследования молочных желез вы обнаружили какие-либо тревожные изменения, обязательно обратитесь к врачу. Посещение врача При возникновении каких-либо подозрительных изменений в молочных железах в любом возрасте нужно немедленно обратиться к специалисту - маммологу. Но, даже если таких симптомов не наблюдается, после 30 лет посещать маммолога следует ежегодно. А после 40 - необходима консультация врача: он и посоветует, какая частота посещений необходима именно вам. Опытный специалист ставит диагноз с точностью до 90-95%. При обследовании используется так называемый «диагностический треугольник», включающий непосредственно осмотр, визуализацию состояния молочных желез (УЗИ и маммография) и биопсию (исследование небольшого кусочка ткани молочной железы). Если во время осмотра врач обнаружит выделения из сосков, он может дополнительно взять мазок и отправить материал на исследование. УЗИ (ультразвуковое исследование) проводят в любом возрасте. УЗИ является самым простым и распространённым способом выявления новообразований в груди. Эта процедура позволяет врачу обследовать анатомическую структуру молочных желез, млечные протоки, состояние сосков, железистой и жировой ткани. Маммография - рентгеновское исследование, выявляющее даже небольшие новообразования, которые невозможно обнаружить при осмотре или пальпировании. Оно обычно назначается по достижении 30 лет. Однако при определённых показаниях возраст значения не имеет. Женщинам после 30 лет следует проходить маммографию каждые 1-2 года, даже, несмотря на отсутствие жалоб. А женщинам в возрасте 45-50 лет, вследствие гормональной бури, происходящей в организме, маммография показана ежегодно. Биопсия подразумевает забор небольшого количества ткани молочной железы и её микроскопическое исследование. Это не рядовая процедура. Назначается она исключительно при подозрении на наличие онкологических заболеваний груди - как злокачественных, так и доброкачественных опухолей. Возрастных ограничений нет. Говорить о заболеваниях всегда неприятно. Но пристальное внимание к собственному организму может сохранить не только здоровье, но и жизнь.

Надежда Кореневская



Салон.Су (Салон.РФ)