Домашний офис: оформляем дизайн рабочего кабинета правильно

Не секрет, что сегодня для многих людей собственный дом - место не только для отдыха, семейного времяпрепровождения и приёма гостей. Часто жильё имеет множество функций, одна из которых - работа. Но работа на дому не может быть по-настоящему продуктивной, если человек не имеет своего постоянного обустроенного рабочего кабинета. Тщательно продуманное оформление домашнего офиса повысит продуктивность деятельности и сделает рабочие часы не нудной обязанностью, а удовольствием. Именно поэтому рабочий кабинет - это не роскошь, а необходимость. Наличие его в доме или квартире многих настолько же закономерно, как и наличие спальни, ванной или гостиной. Дизайн рабочего кабинета в домашних условиях: с чего начать? Комната, выделенная под рабочий кабинет - это поле для воплощения в жизнь различных дизайнерских идей. Но прежде, чем перейти к их материализации, следует ответить на несколько вопросов. Ответы на них помогут сориентироваться с введением дополнительных элементов в дизайн домашнего кабинета. 1) Для какой именно работы предназначается кабинет?

2) Какие материалы будут здесь храниться?

3) Каким оборудованием должен быть оснащён кабинет?

4) Рассчитан ли он на одного человека или на совместную работу?

5) Планируется ли приём посетителей?

6) Будет ли необходимость в проведении видеоконференций?

7) В какое время будет осуществляться работа? Особенности оформления домашнего офиса При создании домашнего офиса нужно обеспечить максимально комфортные и естественные условия для работы. Так, в нём обязательно должно быть большое окно, которое позволит больше времени работать при дневном освещении. Хорошо, если окно кабинета будет выходить на тихую сторону, во двор - так вам не будет мешать шум улицы. Первое, о чём следует позаботиться при оформлении рабочего кабинета - это хороший уровень звукоизоляции, поскольку сторонний шум снижает эффективность и увеличивает время, потраченное на выполнение того или иного задания. Также необходимо позаботиться о снижении шума, создаваемого техникой, находящейся в кабинете. Для этого используйте встраиваемое в мебель оборудование или специальные перегородки. Офисный стол Центральное место в домашнем офисе занимает стол. Он должен быть достаточно большим - способным вместить три зоны: компьютерную, рабочую (здесь можно что-либо прочитать или написать от руки) и зону для подручных материалов. Последнюю не следует захламлять многочисленными бумагами и папками. Возьмите за правило не перегружать поверхность рабочего стола. Достаточно, если под рукой будет находиться ежедневник, ручка, телефон, флешка. Не следует пользоваться выдвижной клавиатурой. Несмотря на то, что она экономит место на столе, долго на ней работать сложно: руки без опоры устают быстрее. Если в домашнем офисе будут работать два человека, то лучшим решением будет разместить один большой или два небольших стола так, чтобы сидящие находились лицом друг к другу. Освещение Что касается освещения, то сегодня, когда большинство использует для работы компьютер или ноутбук, удачным решением будет размещение рабочего стола сбоку от окна (как слева, так и справа). В этом случае будет максимально использовано дневное освещение. Помимо этого вы избавитесь от бликов на мониторе, а солнечные лучи не будут светить в лицо. Для наилучшего эффекта можно использовать жалюзи. Электрическое освещение рабочего кабинета должно быть равномерным. Лучше всего использовать рассеянный холодный свет. В зависимости от площади, которой вы располагаете, установить здесь можно как один, так и несколько светильников. Для освещения непосредственно стола подойдут настольные лампы со сферическим или коническим абажуром (плафоном). В составе их лучей преобладают отражённые от внутренней поверхности плафона. Такие светильники освещают большую часть рабочей зоны стола и не утомляют глаза. Офисное кресло Удобное офисное кресло или стул с подлокотниками и возможностью регулировки высоты сиденья и наклона спинки предотвратит боли в спине. Стул должен иметь выпуклость в области поясницы и высокую спинку, которая обеспечит не только поддержку спины, но и затылка. Выбирая мебель для домашнего рабочего кабинета, отдайте предпочтение эргономическим моделям. Удобство офисной мебели положительно скажется на скорости и качестве работы. Шкафы и полки Если во время работы вам периодически бывают нужны книги, справочники, папки с документами или канцелярские принадлежности, разместите под/возле стола шкаф или навесные полки так, чтобы дотянуться до необходимых материалов можно было, не вставая с места. Гостевая зона Если вы планируете принимать в домашнем офисе посетителей, оформите гостевую зону. В неё должны входить комфортабельное кресло, а если позволяет площадь, то угловой или обычный диван и журнальный столик. В уютной и непринуждённой обстановке переговоры будут проходить куда более успешно. Цветовые решения Очень важен для создания домашнего офиса выбор цветовой гаммы. Учитывайте, что даже любимый, но слишком насыщенный, цвет может утомить - в кабинете вам придётся проводить немало времени. Не пойдут на пользу настроению и работоспособности и блеклые унылые тона. Лучше отдать предпочтение свежим оттенкам: нежно-зелёному, голубому или тёплым древесным тонам - приглушённому жёлтому, оранжевому, коричневому, бежевому. Стараясь придать тёплую атмосферу, не переусердствуйте с пастельными тонами. Несмотря на то, что вы оформляете кабинет в домашней атмосфере, он не должен настраивать на расслабление. Хорошо, если в основе дизайна интерьера рабочего кабинета будут использованы 2-3 оттенка, разбавленные яркими «пятнами» - вазоном с цветком, картиной, статуэткой, фотографией в рамке и т.д. Оформление стен Стены в рабочем кабинете - идеальное место для демонстрации талантов или интересов своего хозяина. Так, деловые люди размещают на стенах домашних офисов фотографии с партнёрами или дипломы. Если вы обладатель интересного хобби, придайте кабинету изюминку: экзотический сувенир, трофей с охоты или раритетная диковинка будут достойным украшением. Работая в домашних условиях, бывает довольно трудно целиком оградить себя от семьи хотя бы на несколько часов. Соблазны посмотреть телевизор, поболтать с кем-то из членов семьи или перекусить за компанию заметно ухудшают темп и качество работы. Лучше договориться с родными о ненарушении вашего рабочего графика в определённые часы и, закончив работу в срок, свободное время полностью провести с семьёй, чем метаться между родными и работой, не уделяя должное внимание ни тому, ни другому.

Надежда Кореневская



Салон.Су (Салон.РФ)