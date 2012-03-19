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Вегетативный резонансный тест: бесценное знание на кончиках пальцев

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19.03.2012

Что роднит актёров Чарли Шина (Charlie Sheen), Джонни Деппа (Johnny Depp), Мела Гибсона (Mel Gibson), Дрю Беримор (Drew Berimor), Деми Мур (Demi Moore), Кирстен Данст (Kirsten Dunst) и других звёзд мировой величины? Талант, харизма, гонорары? Безусловно! А ещё - ...употребление наркотиков и психотропных препаратов.

Голливудская богема всегда отличалась приверженностью к различного рода экспериментам, в том числе и наркотическим. А средства массовой информации, фиксирующие каждый шаг VIP-персон, загоняют в ловушку не столько самих знаменитостей, сколько тех, кто находится по ту сторону экрана или газеты, кто внемлет каждому действию кумира и живёт по образу и подобию.

Конечно, шоу-бизнес и глянец - это лишь малая часть огромной машины пагубного соблазна. Однако и она вносит свою лепту в будни современной молодёжи.

Вегетативный резонансный тест: как не допустить несбывшихся желаний

Вегетативно-резонансное тестированиеВосемнадцатилетний Иван делает громкое заявление: «С моим кумиром - австралийской знаменитостью Хитом Леджером (Heath Ledger) меня связывают несбывшиеся мечты»... Голливудский актёр умер в возрасте двадцати восьми лет вследствие злоупотребления наркотическими препаратами. А москвич Иван, попробовавший психоактивные вещества пару раз, за компанию, не был принят в Академию государственной противопожарной службы МЧС России.

«Следует понимать, что одним из критериев, препятствующих попаданию в любую силовую структуру, является употребление наркотических средств, - поясняет Алексей Степаненко, начальник лаборатории психофизиологических исследований им. Д.Ликкена. - Даже единичные случаи употребления, имевшие место быть на протяжении последних двенадцати месяцев будут препятствовать трудоустройству».

Для выявления употребления наркотиков применяется процедура вегетативного резонансного теста (ВРТ). Данный метод для силовых структур является на порядок более объективным, чем лабораторные исследования мочи и крови и даже более точным, чем практически всемогущий полиграф. Достоинством ВРТ является не просто констатация факта употребления психоактивных веществ, как это делается при помощи медицинских анализов или детектора лжи, но и распознавание типа принимаемого вещества, ориентировочных сроков и кратности употребления.

Мы, как специалисты советуем родителям, небезразличным к будущей карьере и, главное, к здоровью своего ребёнка, предупредить возможные последствия и, в качестве примера, самостоятельно пройти вегетативно-резонансное тестирование.

Вегетативно-резонансное тестирование: когда всё тайное становится явным

Письменное заключение, протокол ВРТ-диагностикиПроцедура ВРТ является конфиденциальной, безболезненной, не требует предварительной подготовки, проводится добровольно - по письменному согласию и занимает всего пять минут. Если исследуемый является несовершеннолетним, то процедура проходит в присутствии его родителей или опекуна.

В основе метода ВРТ лежит положение о том, что клетки человеческого организма обладают информационной памятью на все инородные воздействия, которым он был подвергнут (радиация, химические, в том числе и психоактивные вещества), а также на эффекте их замедленной утилизации или неполного выведения.

Письменное заключение эксперта выдаётся сразу же после прохождения процедуры.

«Вегетативно-резонансное тестирование - это, прежде всего, диагностика, - говорит Святослав Жирнов, директор международной школы полиграфологов. - Важность процедуры сложно переоценить, особенно на ранних этапах или в случаях разовых употреблений наркотиков. Не секрет, что нет ничего более постоянного, чем временное. Так вот, та информация, которую даёт ВРТ позволяет не допустить беды. А, кроме того, это ещё и отличный воспитательный момент, показывающий, что всё тайное становится явным».

По результатам исследований точность диагностики употребления наркотических веществ, получаемая вегетативным резонансным тестом составляет в среднем 97,9%, даже если факт употребления наркотика имел место более года назад. Такой результат ставит его на самую высокую планку в ряду скрининговых методов.

ВРТ рекомендован Министерством Здравоохранения РФ в качестве основного для проведения скрининговых исследований в организованных коллективах различных министерств и ведомств (Минатом России, МВД России, МЧС России, Минобороны России, Минобразования России, ГТК России, ФСБ России, СВР России, ФПС России, ФАПСИ и др.) на предмет употребления наркотических веществ.

На заметку родителям

По данным государственного антинаркотического комитета нижняя возрастная планка подростков, впервые попробовавших наркотики, сместилась. И теперь это не 13-15 лет, а 11-12 лет! А по данным Минобороны России во многих регионах (в частности г. Москва, Московская область, г. Калининград) в последние годы практически каждый 12-й призывник на военную службу пробовал наркотики, а каждый 13-й принимал их регулярно.

Статистика среди студентов, употреблявших психоактивные вещества, ещё более удручающая. Причём, в числе обоснований применения наркотиков молодых люди называют не только получение эйфории и радужных эмоций, но и употребление в качестве средства «от всех нервных болезней», а именно употребление амфетаминов в период подготовки к экзаменам и даже для похудения. Впрочем, единственное, к чему ведут наркотики - это к истощению, прежде всего, лучших человеческих качеств.


Соня Литвинова
Салон.Су (Салон.РФ)
Салон.Су (Салон.РФ) специально для

Лаборатории психофизиологических исследований им. Д.Ликкена

 
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