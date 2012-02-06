Помолвка как обряд сватовства: пролог к сказочной истории

Подобно тому, как литературный роман начинается с пролога, каждой свадьбе предшествует помолвка. Издревле этот торжественный обряд сватовства провозглашал взаимное согласие влюблённых на вступление в брак, и только после него они имели право называться женихом и невестой. В конце XX века под помолвкой подразумевалось испытание чувств временем и предсвадебными хлопотами. С трансформацией сути видоизменилось и название. Помолвку всё чаще обозначали званым ужином или вечеринкой в честь предстоящей свадьбы, на которой жених просил руки невесты и преподносил ей кольцо. Сегодня традиции возвращаются, и помолвка снова становится непременной вводной главой к сказочной истории. XVIII век: предварительный договор Помолвка, иначе рукобитие или сговор, имеет настолько давнюю историю, что ни в одном документе нет точной даты возникновения данного обряда сватовства. А вот что касается его определения, то римский юрист Флорентин в XVIII веке обозначил помолвку, как предварительный договор о заключении брака. Отказаться от свадебных намерений после помолвки считалось немыслимым и грозило неминуемым позором. Древняя помолвка представляла собой сбор близких родственников жениха и невесты в доме невесты. Здесь обсуждалось приданое, оговаривались обязанности будущих мужа и жены. Жених дарил невесте кольцо с камнем, после чего начиналось пышное празднество. На второй день после помолвки в доме невесты совершался обряд вручения будущей жене "божьего милосердия" - икон, которые позднее вместе с её приданым отвозили в дом жениха. После этого письменно или устно оповещали священника о намерении молодых людей узаконить свои отношения. Три ближайших воскресенья после литургии батюшка объявлял имена желающих вступить в брак. Срок три недели позволял установить, имеются ли препятствия к свадьбе. После трёх оглашений выдавался билет, на основании которого на жениха и невесту в день венчания составлялся так называемый «обыск», заносившийся в специальную «обыскную» книгу. «Обыск» подписывали жених, невеста, два-три поручителя и причет церкви. XX век: проверка на надёжность С течением времени помолвка трансформировалась в период испытания на надёжность и способность к взаимной поддержке. У молодых появлялось весомое общее дело - свадьба, а также хлопоты, связанные с подготовкой к совместной жизни. Этот период наглядно демонстрировал насколько жених и невеста доверяют и понимают друг друга, насколько готовы принять привычки и индивидуальные особенности любимого человека. Время от помолвки до свадьбы позволяло жениху и невесте стать ближе друг другу, взглянуть на своего партнёра уже при иных обстоятельствах, поразмышлять о готовности принять этого человека в свою жизнь как постоянного спутника. И окончательно решить: остаться ли свободным или всё же скрепить своё счастье узами Гименея. XXI век: повод собраться вместе Современная помолвка - это тёплая радушная встреча семей, которым в скором времени предстоит породниться, приятный повод собраться вместе и обсудить важные вопросы, связанные с предстоящей свадьбой. Знакомство родителей жениха и невесты можно осуществить именно на этом торжественном приёме. Хотя рекомендуется устроить им первую встречу заранее. Помолвка обычно устраивается после подачи заявления в ЗАГС, за которой следуют отведённые государством от одного до трёх месяцев «на раздумье». На помолвке сообщается точная дата свадьбы. Многие считают, что согласно традиции помолвка должна проходить в доме невесты. Но это не всегда удобно родителям, особенно с учётом современного ритма жизни и того факта, что ко времени официальной помолвки многие молодые живут самостоятельно. Оптимальным вариантом для проведения торжественного события является кафе или небольшой ресторан, где можно собрать несколько пар с гостями и родителями. Впрочем, не исключается и вариант, когда помолвка празднуется только вдвоём. Для многих пар именно такая по-настоящему сокровенная помолвка представляется наиболее правильной. Кольцо - непременный помолвочный атрибут Один из помолвочных атрибутов имеет статус культа. Речь идёт о кольце для невесты. Какой бы ни была помолвка, её кульминацией считается преподнесение женихом помолвочного кольца. Взяв за пример западную традицию, большинство российских мужчин надевают на безымянный палец правой руки своих избранниц тонкие кольца с бриллиантами. Впрочем, выбор камня зависит от финансовых возможностей жениха, а также личных предпочтений и стиля его избранницы. Перед бракосочетанием помолвочное кольцо снимается. Впоследствии оно становится настоящей семейной реликвией, надевается в самые торжественные моменты и передаётся по наследству. Эту традицию совсем недавно продемонстрировал принц Уильям (Prince William), преподнесший Кейт Миддлтон (Kate Middleton) помолвочное кольцо свое материи - принцессы Уэльской Дианы (Diana Princess of Wales). Это украшение с сапфиром в 18 карат, обрамлённым 14 небольшими бриллиантами, было выполнено не на заказ, а выбрано из общедоступного каталога. Это означало, что такое же кольцо для помолвки мог купить любой человек, способный заплатить за него $65.000 по курсу 1981 года. Впрочем, кольца для помолвки знаменитостей являются, в основном, единичным товаром. Так, футболист Дэвид Бекхэм (David Beckham) делал предложение Виктории Адамс (Victoria Adams), стоя на колене и держа в руке эксклюзивное кольцо с бриллиантом солитер в 3 карата за всё те же $65.000. А рэпер Джей-Зи (Jay-Z) преподнёс своей избраннице Бейонсе Ноулс (Beyonce Knowles) платиновое кольцо с безупречным бриллиантом в 18 карат стоимостью $5.000.000. Ещё одна помолвочная традиция - два букета цветов. Один из них жених преподносит будущей тёще, а второй - невесте. Что касается подарков со стороны невесты, то она дарит жениху такую вещь, которую он тоже сможет постоянно носить - к примеру, запонки или галстук. Оригинальным помолвочным атрибутом, невероятно популярным за границей и пока что ещё диковинным для России считается объявление о помолвке в газете. Этот обряд закреплён за родственниками невесты.

Соня Литвинова



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