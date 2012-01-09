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Будущее дизайна Apple iPad 3D: модель планшета 2013 года

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09.01.2012

Всем интересно, как будет выглядеть следующая новинка от корпорации Apple. Мы попытались заглянуть в будущее, чтобы представить устройство, которое Apple может создать в ближайшее время. Итак, Apple собирается сделать свой планшет iPad тоньше, чем когда бы то ни было. Однако тонкий - не значит плоский!

Мир охватила 3D лихорадка. Эта технология сейчас применяется в наших телевизорах, игровых консолях, Blue-ray плеерах и домашних кинотеатрах. Кажется, формат 3D уже готов появиться в шампунях и хлопьях для завтрака («Нет, мама, я хочу “Растишку” в 3D!»).

Однако Apple до сих пор демонстрирует двойственное отношение к этому новшеству. Неужели программисты, дизайнеры и инженеры Стива Джобса действительно считают 3D временным явлением? Конечно, нет! Они просто ждут 2013 года, чтобы сделать верный ход.

Размеры планшета iPad 3D будут приблизительно идентичны сегодняшнему и всеми любимому iPad 2. Высота и ширина - 9.5 и 7.5 дюймов соответственно, а вот толщина уменьшится с половины до шокирующей 1/5 дюйма. Добиться таких размеров необычайно сложно, вдобавок Apple планирует встроить в устройство 3D дисплей. Вам даже не понадобятся специальные очки, чтобы наслаждаться изображением.

Планшет Apple iPad 3D (Эппл Айпэд 3Д), модель 2013 года

Особенности планшета Apple iPad 3D

1. Объекты на дисплее, благодаря технологии «параллаксный барьер»*, как бы уходят в глубину экрана, а не “выпрыгивают” наружу. Таким образом, iPad 3D выйдет с темами рабочего стола, в которые внедрены уникальные пространственные эффекты не на, а как бы под поверхностью дисплея. Например, если тема имитирует бассейн с водой, а вы нажмёте иконку любого приложения, то анимированные 3D-волны вокруг неё оживут.

2. Обратите внимание на экран от края до края планшета - чёрная рамка вокруг него исчезла! Если же вы захотите вернуть её, просто воспользуйтесь тем же переключателем, которым вы сейчас блокируете поворот экрана. Вы потеряете часть дисплея, зато появится место для больших пальцев.

3. Разрешение дисплея в iPad 3 в режиме 2D увеличится с 1024x768 до примерно 1280x1024 и будет использоваться динамически, когда 3D-контент не задействован. Поскольку для достижения 3D-эффекта горизонтальную сетку пикселей придётся разделить пополам, то разрешение в 3D будет соответствовать примерно 640x768. Мы используем термин «примерно» из-за скругленных углов устройства, которые уменьшают общее количество пикселей.

Никогда не слышали об LCD-дисплеях с пиксельной сеткой, соответствующей небольшой кривой? Компания Toshiba Matsushita анонсировала эту технологию ещё в Октябре 2007 года. А в начале 2011 года Nintendo выпустила карманную приставку 3DS, в которой используется метод «параллакс-барьера». Мы уверены, что Apple в будущем использует эту технологию на ещё более развитом уровне, для создания неоспоримой иллюзии глубины и объёма в своей «таблетке».

4. Попрощайтесь с кнопкой “Разблокировать”! Теперь дисплей iPad 3D работает как биометрический сканер отпечатков пальцев. Просто дотроньтесь до экрана, устройство считает ваш отпечаток и перейдёт в активное состояние. В зависимости от уровня безопасности, который вы выберете в Установках, iPad 3 может реагировать только на ваши пальцы.

Хотите, чтобы ваши дети имели доступ только к избранным приложениям или нужно настроить гостевой доступ? Элементарно! Планшет поддерживает многопользовательский режим и предоставляет другим доступ только к той информации, к которой вы сочтёте нужным.

Биометрический сканер отпечатков пальцев Apple iPad 3D*Параллаксный барьер (параллакс-барьер) - технология, позволяющая получить стереоскопическое изображение на ЖК-дисплее, без необходимости использования 3D-очков.

В обычной 3D картинке (например, фильм "Аватар" в кинотеатре) на экран проецируются два изображения одного и того же объекта, но слегка под разным углом. В кинотеатре очки устроены так, что левый глаз видит одно изображение, а правый - другое. Ваш мозг объединяет эти изображения в одно объемное.

При использовании «параллаксного барьера» пиксели самого дисплея расположены слегка под разными углами. По сути, одну группу пикселей вы видите левым глазом, а другую - правым. Такая система очень эффективна, и, что самое главное, не требует использования очков.

Одно НО! Сегодня, устройства с функцией «параллакс-барьер» необходимо обязательно держать под определённым углом и на правильном расстоянии. Но мы верим, что к дате выхода в 2013 году Apple избавит нас с вами от этого неудобства. В конце концов, это ведь Apple! От трёхмерных игр до высококачественного видео iPad 3D может полностью изменить ваш опыт общения с мобильными устройствами.


Денис Калинников
Салон.Су (Салон.РФ)
Салон.Су (Салон.РФ)

 
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