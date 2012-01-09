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Главная arrow СТАТЬИ arrow Авто, мото, авиа, водная техника (автомобильные статьи)

Автомобильные новинки 2012 года: премьеры по сезонам

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09.01.2012

Завершившие 2011 год автосалоны в Токио и в Лос-Анджелесе разбили автомобильных экспертов на два лагеря. Одни считают, что 2012 год будет довольно пресным, поскольку вместо громких дебютов премьер-класса он преподнесёт новинки автомобилей преимущественно в эконом-сегменте. Другие уверены, что инженеры и дизайнеры автомобильных компаний потрудились на славу и выводят на рынок не просто добротные, но ещё и доступные модели.

Как бы там ни было, но с тем, что в каждом сезоне 2012 года выходит достойная внимания премьера - не поспоришь. Пробежимся по самым ярким автоновинкам 2012 года в обзоре интернет-журнала Салон.Су.

BMW ActiveHybrid 5: бизнес-класс приблизился к спорткарам

BMW ActiveHybrid 5 (БМВ Актив Гибрид 5)Самым ожидаемым зимним дебютом, безусловно, является BMW ActiveHybrid 5, продолжающий эволюцию ранее запущенных в производство автомобилей BMW ActiveHybrid X6 и BMW ActiveHybrid 7 с технологией гибридного привода.

Четырёхдверная новинка внешне мало чем отличается от стандартного седана BMW 5 Series. Главные и вполне ощутимые изменения ожидают внутри.

Новое детище немецкого автоконцерна предлагает сочетание бензинового шестицилиндрового двигателя BMW с электроприводом, что позволяет обеспечить отличные экологические показатели и вместе с тем непревзойдённое удовольствие от спортивной езды.

Стоит отметить, что благодаря наличию электрической установки удалось сократить расход топлива в смешанном цикле до 6,4 л на 100 км пути, что является крайне низким показателем для автомобиля с мощностью мотора в 306 л.с.

Разогнаться до 100 км/ч гибридный BMW сможет за 5,7 секунды - показатель, применимый ко многим современным спорткарам, к сегменту которых немецкая новинка совсем не относится.

В базовой комплектации ActiveHybrid 5 получит 17-дюймовые колёсные диски, навигационную систему и деревянные вставки в салоне. 

Несмотря на то, что аккумуляторы новинки нельзя будет подзаряжать от электрической розетки, в автоконцерне BMW уверены, что гибридная новинка станет популярна среди покупателей, заботящихся об экологии.

Цены на BMW ActiveHybrid 5 в России пока неизвестны, а вот в Германии эта модель оценивается в 62.900 евро (2.621.043 рубля). Это на 12.200 евро (508.374 рублей) больше, чем стандартная BMW 5 Series. Правда, стоит учесть, что в гибриде за эту цену установлена навигационная система и 8-ступенчатая коробка передач. 

В числе других зимних премьер - Porsche 911, Ford Kuga, SsangYong -SUT 1, Лада-Гранта.

Mazda CX-5: три комплектации с применением технологии SkyActiv

Mazda CX-5 SkyActiv (Мазда ЦХ 5 Скай Актив)

CX-5 вслед за BMW продолжает экологичную тенденцию. Компания Mazda представляет свой первый автомобиль, созданный с применением технологий SkyActiv, обеспечивающий экономичный расход топлива и низкий уровень выбросов углекислого газа.

Главное весеннее ожидание - кроссовер Mazda CX-5. Причём, российский рынок станет первым в Европе, где будет доступна эта новинка. 

Ещё одним проявлением новейшей технологии SkyActiv являются 6-ступенчатые механические и автоматические трансмиссии, а также новые настройки шасси. Последние позволили сделать данный кроссовер более маневренным на низких и средних скоростях, и при этом устойчивым на очень высоких.

Новинка доступна в трёх комплектациях - Direct, Touring и Sport. Каждая из них будет оснащена двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 160 л.с., либо же одним из двух вариантов дизельных силовых агрегатов объёмом 2,2 литра со степенью мощности 150 и 175 л.с.

Базовую комплектацию Direct оснастят кондиционером, электропакетом, бортовым компьютером, системами активной и пассивной безопасности. Топовая версия Sport будет дополнена полным приводом, климат-контролем, кожаным салоном, камерой заднего вида, USB-входом.

По предварительным данным, ожидается, что стоимость базовой полноприводной Mazda CX-5 будет начинаться с отметки в 911.000 рублей.

В числе других весенних премьер - Cadillac XTS, BMW3, Infiniti JX35, Lexus-GS, Passat Alltrack, Peugeot 4008, Opel Zafira, Ford Mondeo, Citroen C4 Aircross, Lifan X60, Лада Ларгус.

Mini Cooper Roadster: впервые двухместный

Mini Cooper Roadster (Родстер Мини Купер)Родстер Mini Cooper - шестая по счёту модель в линейке автоконцерна и самая долгожданная новинка лета. Интрига заключается в том, что эта модель станет первым в истории марки двухместным автомобилем.

«Another Day. Another Adventure», иначе «Ещё один день. Ещё одно приключение» - такой девиз выбран для рекламы новинки. 

Кабриолет позиционируется как молодёжный автомобиль, и поэтому акцент сделан на приключениях и новых ощущениях от езды.

Дизайн Mini Roadster отличается от более ранних моделей марки разве что тканевой крышей, которая складывается и раскладывается вручную. 

Купе оснастили линейкой двигателей объёмом от 1,6 до 2 литров и мощностью от 122 до 211 л.с. С самым слабым мотором под капотом Mini Roadster разменивает сотню за 9,2 секунды, а вот машина мощностью 211 л.с. делает это всего за 6,5 секунды.

Премиум-качество Mini Cooper Roadster дополнительно подчёркивает представительный ассортимент стандартного оборудования, включающий кондиционер, электроусилитель руля, зеркала с электроуправлением, сигнализацию аварийного сближения при парковке (PDC), регулируемые по высоте сиденья и аудиосистему с проигрывателем компакт-дисков, в том числе в формате mp3.

Стартовая цена за Mini Cooper Roadster начинается с отметки в 950.000 рублей.

В числе других летних премьер - Subaru-XV, Toyota Land Cruiser 200, Toyota GT 86, Honda Civic, Peugeot 308, Chevrolet Malibu, Hyundai-i30, ё-мобиль.

Mitsubishi Mirage: автомобиль по бюджетной цене - не мираж

Mitsubishi Mirage (Митсубиси Мираж)Осенью 2012 года японский концерн Mitsubishi выпустит компакт-кар Mirage - городской автомобиль, оснащённый с учётом потребностей большинства современников.

Приоритетной для автоконцерна Mitsubishi была задача представить рынку модель, отличающуюся бюджетной ценой, высокой экономичностью и нейтральным дизайном.

Хетчбэк оснастили литровым бензиновым двигателем с расходом топлива всего 3,3 литра на 100 км. Также Mirage дополнили электропакетом, кнопкой запуска двигателя, кондиционером и информационно-развлекательной системой с сенсорным дисплеем.

Автомобиль Mitsubishi Mirage довольно компактен, однако автоконцерт заявляет, что внутреннего пространства хватит для того, чтобы без труда разместить пять человек.

Собирать Mirage будут на тайских заводах ММС. Российский рынок опять таки станет первым, где появится автоновинка. Стоимость нового поколения Mitsubishi Mirage в Таиланде составит около $13.000 (418.470 рублей), российские расценки пока неизвестны.

В числе других осенних премьер - Aston Martin V12 Zagato, Audi A3, Honda-SR-V, Ford Focus ST, Skoda Citigo, Skoda Rapid.


Соня Литвинова
Салон.Су (Салон.РФ)
Салон.Су (Салон.РФ)

 
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