Дональд Трамп открыл новый люксовый отель в Вашингтоне

Новый люксовый отель «Trump» гостиничной сети миллиардера и кандидата в президенты США Дональда Трампа открылся в понедельник.

Официальное открытие отеля в нескольких кварталах от Белого дома намечено на октябрь, однако формально он уже начал принимать постояльцев.

Новый отель Трампа расположился в здании старого городского почтамта, построенном в неороманском стиле в конце XIX века.

Гостям отеля доступны СПА-зона площадью 930 кв. метров, ресторан и 263 гостиничных номера с потолками высотой 4,3 и 4,9 метра, панорамными окнами и просторными ваннами.

Сутки в самом недорогом номере площадью 38 кв. м. обойдутся постояльцу в 575 долларов, без налогов и других дополнительных начислений.