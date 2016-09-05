Aрple прекращает сервисную поддержку смартфонов iPhone 4
05.09.2016
Во вторник, 13 сентября, американская компания Apple прекращает сервисную поддержку iPhone 4, как устаревшего продукта.
Помимо iPhone 4 в список «устаревших» также войдут: 20-дюймовый iMac выпуска середины 2009 года, Mac mini середины 2010 года, Mac mini Server середины 2010 года, iPod shuffle конца 2007 и 2008 годов, iPod class 120 ГБ, а также второе поколение iPod touch и четвертое поколение iPod nano.
Напомним, что в раздел «Устаревшие и вышедшие из эксплуатации продукты» Apple попадают устройства, которые уже не обслуживаются компанией. Устаревшими считаются гаджеты, снятые с производства от пяти и до семи лет назад. Вышедшими из эксплуатации называются устройства, которые сняли с производства более семи лет назад.
Звезды прогнозируют чрезмерность. Избыток будет связан с энергетическими потоками и желанием успеть всё и всюду. Многим захочется красивой жизни, дорогих подарков и роскошных путешествий, что может привести к долгам. Будьте осторожны и просчитывайте свои траты.
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