Aрple прекращает сервисную поддержку смартфонов iPhone 4

Во вторник, 13 сентября, американская компания Apple прекращает сервисную поддержку iPhone 4, как устаревшего продукта.

Помимо iPhone 4 в список «устаревших» также войдут: 20-дюймовый iMac выпуска середины 2009 года, Mac mini середины 2010 года, Mac mini Server середины 2010 года, iPod shuffle конца 2007 и 2008 годов, iPod class 120 ГБ, а также второе поколение iPod touch и четвертое поколение iPod nano.

Напомним, что в раздел «Устаревшие и вышедшие из эксплуатации продукты» Apple попадают устройства, которые уже не обслуживаются компанией. Устаревшими считаются гаджеты, снятые с производства от пяти и до семи лет назад. Вышедшими из эксплуатации называются устройства, которые сняли с производства более семи лет назад.