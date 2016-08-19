На экраны выходит фильм про первое свидание Барака Обамы

26 августа состоится мировая премьера кинокартины «Southside with you» про первое свидание 28-летнего Барака Обамы и 25-летней Мишель Робинсон, сообщает агентство Reuters.

Фильм рассказывает о подробностях первого свидания будущего президента США со своей молодой возлюбленной. В этом фильме вы увидите, как они проверяют друг друга на прочность, входят в положение друг друга, говорят о своих семьях...", - отметила киноактриса Тика Самптер (Tika Sumpter), исполняющая роль Мишель Обамы.

Информация об этом свидании для картины была взята из интервью президентской четы. Продюсер фильма - известный американский певец и композитор Джон Стивенс (John Stephens), выступающий под псевдонимом Джон Ледженд (John Legend).