Honda отзывает в России более 55 тысяч автомобилей
15.08.2016
Российский дилер автомобилей Honda, ООО «Хонда Мотор Рус», отзывает в России более 55 тысяч автомобилей моделей CR-V, Accord и Jazz из-за неправильной сборки подушек безопасности.
По данным Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), отзыву подлежат 38,85 тысяч автомобилей Honda Accord и 11,15 тысяч Honda Jazz, произведенных с октября 2005 года по декабрь 2008 года, а также 5,58 тысяч Honda CR-V, произведенных с декабря 2005 года по октябрь 2006 года.
"В связи с ошибкой при производственном процессе подушка безопасности может сработать непредусмотренным образом", - предупреждает ведомство. На всех отзываемых транспортных средствах будет выполнена замена газогенератора подушки безопасности. Ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.
Звезды прогнозируют чрезмерность. Избыток будет связан с энергетическими потоками и желанием успеть всё и всюду. Многим захочется красивой жизни, дорогих подарков и роскошных путешествий, что может привести к долгам. Будьте осторожны и просчитывайте свои траты.
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