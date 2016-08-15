Honda отзывает в России более 55 тысяч автомобилей

Российский дилер автомобилей Honda, ООО «Хонда Мотор Рус», отзывает в России более 55 тысяч автомобилей моделей CR-V, Accord и Jazz из-за неправильной сборки подушек безопасности.

По данным Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), отзыву подлежат 38,85 тысяч автомобилей Honda Accord и 11,15 тысяч Honda Jazz, произведенных с октября 2005 года по декабрь 2008 года, а также 5,58 тысяч Honda CR-V, произведенных с декабря 2005 года по октябрь 2006 года.

"В связи с ошибкой при производственном процессе подушка безопасности может сработать непредусмотренным образом", - предупреждает ведомство. На всех отзываемых транспортных средствах будет выполнена замена газогенератора подушки безопасности. Ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.