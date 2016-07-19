Средиземноморская диета спасает от серьёзных заболеваний
19.07.2016
Американские ученые пришли к неординарному выводу, что средиземноморская диета, благодаря высокому содержанию жира, помогает избежать множества заболеваний.
Результаты исследований показали, что средиземноморская диета, в которой нет ограничения по потреблению жира, может снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы и диабета второго типа.
По мнению специалистов, диета должна отвечать как минимум двум из следующих семи пунктов: употребление мононенасыщенных жиров, фруктов и овощей, зерновых культур, рыбы, красное вино в умеренном количестве, ограниченное употребление молочных продуктов, низкая доля мясных продуктов в рационе.
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