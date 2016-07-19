Средиземноморская диета спасает от серьёзных заболеваний

Американские ученые пришли к неординарному выводу, что средиземноморская диета, благодаря высокому содержанию жира, помогает избежать множества заболеваний.

Результаты исследований показали, что средиземноморская диета, в которой нет ограничения по потреблению жира, может снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы и диабета второго типа.

По мнению специалистов, диета должна отвечать как минимум двум из следующих семи пунктов: употребление мононенасыщенных жиров, фруктов и овощей, зерновых культур, рыбы, красное вино в умеренном количестве, ограниченное употребление молочных продуктов, низкая доля мясных продуктов в рационе.