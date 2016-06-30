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Обручальное кольцо бывшей жены Трампа продали на аукционе
30.06.2016
Принадлежавшее второй жене американского миллиардера Дональда Трампа, обручальное кольцо с крупным бриллиантом продано в на нью-йоркском аукционе за 300 тысяч долларов.
Известно, что дизайн кольца и огранку бриллианта весом 7,45 карата разрабатывали мастера американского изготовителя ювелирных украшений Harry Winston (Гарри Уинстон).
После развода с магнатом американская актриса Марла Мэйплс (Marla Maples) продала кольцо за 110 тысяч долларов. Его выкупили супруги из США, которые сейчас перепродали украшение почти втрое дороже.
Новый владелец ювелирного украшения участвовал в торгах через интернет и пожелал сохранить свое имя в тайне.
Трамп и Мэйплс поженились в 1993 году, церемония бракосочетания состоялась в роскошном отеле «Плаза» в Нью-Йорке. Через шесть лет совместной жизни (в 1999 году) пара развелась.
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