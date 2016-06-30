Обручальное кольцо бывшей жены Трампа продали на аукционе

Принадлежавшее второй жене американского миллиардера Дональда Трампа, обручальное кольцо с крупным бриллиантом продано в на нью-йоркском аукционе за 300 тысяч долларов.

Известно, что дизайн кольца и огранку бриллианта весом 7,45 карата разрабатывали мастера американского изготовителя ювелирных украшений Harry Winston (Гарри Уинстон).

После развода с магнатом американская актриса Марла Мэйплс (Marla Maples) продала кольцо за 110 тысяч долларов. Его выкупили супруги из США, которые сейчас перепродали украшение почти втрое дороже.

Новый владелец ювелирного украшения участвовал в торгах через интернет и пожелал сохранить свое имя в тайне.

Трамп и Мэйплс поженились в 1993 году, церемония бракосочетания состоялась в роскошном отеле «Плаза» в Нью-Йорке. Через шесть лет совместной жизни (в 1999 году) пара развелась.