Тюменские ученые создали безопасную модель капельницы
27.06.2016
Тюменские ученые создали модель капельницы, способную предотвращать поступление воздуха в вену после того, как лечебный раствор закончился.
Новая модель безопасной капельницы, благодаря оригинальной конструкции, способна самостоятельно прекращать введение инфузируемого лечебного раствора по его истечении, тем самым, исключая попадание в кровь воздуха. Аналогов у данной разработки на сегодняшний день нет.
Конструкция нового устройства позволяет исключить необходимость контроля уровня находящегося в нем лекарства. В капельнице есть специальный пластмассовый шар, который держится на поверхности раствора. По мере снижения уровня жидкости, шар прекращает ток раствора, блокируя просвет воронкообразного сужения и предотвращая поступление воздуха в кровь.
Данная разработка специалистов Тюменского государственного университета (ТюмГУ) будет востребована в медицинских учреждениях за счет дешевизны ее изготовления и безопасности практического использования. Тюменские ученые уже получили патент на новое изобретение.
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