Tesla Motors может выкупить компанию SolarCity за 2,8 млрд долларов

Производитель электромобилей Tesla Motors предложила купить американскую энергетическую компанию SolarCity, которая занимается производством и установкой солнечных энергосистем.

Tesla Motors строит в американском штате Невада завод по сбору батарей, которые также используются в системах накопления энергии. Солнечные панели SolarCity могут использоваться для зарядных систем электромобилей.

Слияние компаний позволит объединить производственные технологии обеих компаний. Предполагается, что сумма сделки может составить 2,8 млрд долларов. Вопрос о покупке SolarCity будет решаться путем голосования, дата голосования пока неизвестна.

Напомним, что контрольными пакетами акций в обеих компаниях владеет Илон Маск (Elon Musk), он также является председателем совета директоров SolarCity.