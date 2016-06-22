Tesla Motors может выкупить компанию SolarCity за 2,8 млрд долларов
22.06.2016
Производитель электромобилей Tesla Motors предложила купить американскую энергетическую компанию SolarCity, которая занимается производством и установкой солнечных энергосистем.
Tesla Motors строит в американском штате Невада завод по сбору батарей, которые также используются в системах накопления энергии. Солнечные панели SolarCity могут использоваться для зарядных систем электромобилей.
Слияние компаний позволит объединить производственные технологии обеих компаний. Предполагается, что сумма сделки может составить 2,8 млрд долларов. Вопрос о покупке SolarCity будет решаться путем голосования, дата голосования пока неизвестна.
Напомним, что контрольными пакетами акций в обеих компаниях владеет Илон Маск (Elon Musk), он также является председателем совета директоров SolarCity.
Звезды прогнозируют чрезмерность. Избыток будет связан с энергетическими потоками и желанием успеть всё и всюду. Многим захочется красивой жизни, дорогих подарков и роскошных путешествий, что может привести к долгам. Будьте осторожны и просчитывайте свои траты.
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