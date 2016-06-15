Робби Уильямс продает свой дом в Лос-Анджелесе за $11 млн

Популярный британский поп-певец, автор песен и актёр Робби Уильямс (Robbie Williams) продает свой дом в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Купленный в 2002 году за $5,45 млн особняк общей площадью около 1000 кв.м, расположен на возвышенности в престижном районе Беверли-Хиллз. В доме семь спальных комнат, рабочий кабинет, студия звукозаписи. Во дворе - бассейн с имитацией водопада, просторная кухня и веранда.

Звезда эстрадной сцены рассчитывает получить за свою недвижимость $11 млн. При этом, сам Уильямс с супругой не собираются покидать Лос-Анджелес - они купили себе в этом городе другой дом.