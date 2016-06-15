Робби Уильямс продает свой дом в Лос-Анджелесе за $11 млн
15.06.2016
Популярный британский поп-певец, автор песен и актёр Робби Уильямс (Robbie Williams) продает свой дом в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
Купленный в 2002 году за $5,45 млн особняк общей площадью около 1000 кв.м, расположен на возвышенности в престижном районе Беверли-Хиллз. В доме семь спальных комнат, рабочий кабинет, студия звукозаписи. Во дворе - бассейн с имитацией водопада, просторная кухня и веранда.
Звезда эстрадной сцены рассчитывает получить за свою недвижимость $11 млн. При этом, сам Уильямс с супругой не собираются покидать Лос-Анджелес - они купили себе в этом городе другой дом.
Звезды прогнозируют чрезмерность. Избыток будет связан с энергетическими потоками и желанием успеть всё и всюду. Многим захочется красивой жизни, дорогих подарков и роскошных путешествий, что может привести к долгам. Будьте осторожны и просчитывайте свои траты.
Лента новостей: самые свежие новости, последние новости 2016 года и главные новости дня в мире. Новости моды, светские новости, музыкальные новости звёзд шоу-бизнеса России, последние новости музыки и кино, новости культуры и спорта, интересные новости туризма и медицины, новости науки и техники, новости компьютерных технологий. Про новости космонавтики и астрономии, быстрые автоновости и спортивные авто новости недели, новости мировой экономики, онлайн новости недвижимости, ежедневные финансовые новости Москвы и Санкт-Петербурга (СПб) на сайте