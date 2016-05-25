Хулио Иглесиас даст концерт в Кремлевском дворце

Испанский певец Хулио Иглесиас выступит в Государственном Кремлевском дворце со своим новым альбомом «Mexico».

Концерт в Москве - часть мирового турне Иглесиаса. Всего он дал около 5000 концертов на всех континентах земного шара.

На счету 72-летнего певца более 70 альбомов, он продал более 300 миллионов своих пластинок, и его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Впервые Хулио Иглесиас приезжал в Москву в 1989 году. С тех пор он неоднократно выступал в российской столице и Санкт-Петербурге.