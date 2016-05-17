Twitter исключит ссылки и фото из ограничения длины сообщения

Twitter в ближайшее время намерен исключить из действующего ограничения длины сообщения в 140 символов интернет-ссылки и фотографии.

В настоящее время длина ссылки, размещаемой в «твите», не может превышать 23 знака. Фотографии также считаются отдельными символами и включаются в ограничение. Своим нововведением сервис микроблогов предоставит пользователям большую свободу.

Ранее исполнительный директор Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) заявил, что сервис не будет отказываться от ограничения в 140 символов для одного сообщения, так как это ограничение позволяет пользователю быть максимально лаконичным.