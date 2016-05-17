Twitter исключит ссылки и фото из ограничения длины сообщения
17.05.2016
Twitter в ближайшее время намерен исключить из действующего ограничения длины сообщения в 140 символов интернет-ссылки и фотографии.
В настоящее время длина ссылки, размещаемой в «твите», не может превышать 23 знака. Фотографии также считаются отдельными символами и включаются в ограничение. Своим нововведением сервис микроблогов предоставит пользователям большую свободу.
Ранее исполнительный директор Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) заявил, что сервис не будет отказываться от ограничения в 140 символов для одного сообщения, так как это ограничение позволяет пользователю быть максимально лаконичным.
Звезды прогнозируют чрезмерность. Избыток будет связан с энергетическими потоками и желанием успеть всё и всюду. Многим захочется красивой жизни, дорогих подарков и роскошных путешествий, что может привести к долгам. Будьте осторожны и просчитывайте свои траты.
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