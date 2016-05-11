Соломоновы Острова уходят под воду из-за глобального потепления
11.05.2016
Соломоновы Острова за последние 70 лет лишились по меньшей мере пяти своих островов в результате повышения уровня мирового океана.
О том, что это небольшое тихоокеанское государство уходит под воду сообщили австралийские ученые, которые провели сравнительный анализ фотосъемок одной и той же группы островов архипелага, осуществленных в 1946 и 2014 году.
Исследования показали, что вместо 33 островов архипелага сегодня осталось лишь 28. Остальные пять оказались под водой в результате из-за глобального потепления и повышения уровня мирового океана.
Площадь исчезнувших островов составляла от 1 до 5 гектаров. По расчетам ученых, в последние два десятилетия Соломоновы Острова погружались в воду ежегодно примерно на 1 см.
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