Соломоновы Острова уходят под воду из-за глобального потепления

Соломоновы Острова за последние 70 лет лишились по меньшей мере пяти своих островов в результате повышения уровня мирового океана.

О том, что это небольшое тихоокеанское государство уходит под воду сообщили австралийские ученые, которые провели сравнительный анализ фотосъемок одной и той же группы островов архипелага, осуществленных в 1946 и 2014 году.

Исследования показали, что вместо 33 островов архипелага сегодня осталось лишь 28. Остальные пять оказались под водой в результате из-за глобального потепления и повышения уровня мирового океана.

Площадь исчезнувших островов составляла от 1 до 5 гектаров. По расчетам ученых, в последние два десятилетия Соломоновы Острова погружались в воду ежегодно примерно на 1 см.