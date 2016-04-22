Дети в ЕС смогут регистрироваться в соцсетях с согласия родителей

Согласно новым правилам, которые вступят в силу в 2018 году, для регистрации в социальных сетях Facebook и Twitter в Евросоюзе подросткам до 16 лет потребуется согласие их родителей.

Сейчас перед крупными интернет-компаниями стоит задача по разработке способа получения согласия родителей на регистрацию в соцсети или же отказа в доступе. Пока не уточняется, как именно будет осуществляться нововведение.

Стоит отметить, что Великобритания и ряд других европейских стран планируют снизить возрастное ограничение до 13 лет, в то время как, например, Франция решила оставить открытым доступ к социальным сетям лицам, минимальный возраст которых составляет 16 лет.