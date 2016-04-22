Дети в ЕС смогут регистрироваться в соцсетях с согласия родителей
22.04.2016
Согласно новым правилам, которые вступят в силу в 2018 году, для регистрации в социальных сетях Facebook и Twitter в Евросоюзе подросткам до 16 лет потребуется согласие их родителей.
Сейчас перед крупными интернет-компаниями стоит задача по разработке способа получения согласия родителей на регистрацию в соцсети или же отказа в доступе. Пока не уточняется, как именно будет осуществляться нововведение.
Стоит отметить, что Великобритания и ряд других европейских стран планируют снизить возрастное ограничение до 13 лет, в то время как, например, Франция решила оставить открытым доступ к социальным сетям лицам, минимальный возраст которых составляет 16 лет.
Звезды прогнозируют чрезмерность. Избыток будет связан с энергетическими потоками и желанием успеть всё и всюду. Многим захочется красивой жизни, дорогих подарков и роскошных путешествий, что может привести к долгам. Будьте осторожны и просчитывайте свои траты.
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