NASA переоборудует один из астероидов в космический корабль

Американское космическое агентство NASA отобрало 13 новаторских проектов, среди которых - концепция переоборудования астероида в космический корабль.

Космический проект «астероид-корабль» предполагает высадку на небесном теле робота, который будет осуществлять там преобразования, задействовав только ресурсы самого астероида.

В список принятых также вошли проект по «перепрограммированию» микроорганизмов для их дальнейшего использования на Марсе, а также разработка специальных двумерных космических аппаратов, способных очистить пространство вокруг Земли от космического мусора.

Авторы инициатив, прошедшие первый отборочный этап, уже получили по 100.000 долларов. Если же исследования по практической реализации их проектов будут признаны успешными, то они получат еще по 500.000 долларов.