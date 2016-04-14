NASA переоборудует один из астероидов в космический корабль
14.04.2016
Американское космическое агентство NASA отобрало 13 новаторских проектов, среди которых - концепция переоборудования астероида в космический корабль.
Космический проект «астероид-корабль» предполагает высадку на небесном теле робота, который будет осуществлять там преобразования, задействовав только ресурсы самого астероида.
В список принятых также вошли проект по «перепрограммированию» микроорганизмов для их дальнейшего использования на Марсе, а также разработка специальных двумерных космических аппаратов, способных очистить пространство вокруг Земли от космического мусора.
Авторы инициатив, прошедшие первый отборочный этап, уже получили по 100.000 долларов. Если же исследования по практической реализации их проектов будут признаны успешными, то они получат еще по 500.000 долларов.
Звезды прогнозируют чрезмерность. Избыток будет связан с энергетическими потоками и желанием успеть всё и всюду. Многим захочется красивой жизни, дорогих подарков и роскошных путешествий, что может привести к долгам. Будьте осторожны и просчитывайте свои траты.
Лента новостей: самые свежие новости, последние новости 2016 года и главные новости дня в мире. Новости моды, светские новости, музыкальные новости звёзд шоу-бизнеса России, последние новости музыки и кино, новости культуры и спорта, интересные новости туризма и медицины, новости науки и техники, новости компьютерных технологий. Про новости космонавтики и астрономии, быстрые автоновости и спортивные авто новости недели, новости мировой экономики, онлайн новости недвижимости, ежедневные финансовые новости Москвы и Санкт-Петербурга (СПб) на сайте