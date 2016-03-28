Россия и Маврикий вводят безвизовый режим

В воскресенье, 10 апреля 2016 года, вступает в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и республикой Маврикий.
Согласно документу МИД России, граждане двух стран, являющиеся владельцами всех видов действующих загранпаспортов (в том числе дипломатических и служебных), могут въезжать, находиться и следовать транзитом через территорию другого государства без виз на срок до 60 дней.
Безвизовый режим между Россией и Маврикием распространяется на поездки, не связанные с трудовой деятельностью, учебой или проживанием на территории другого государства.
Остров Маврикий - государство в Восточной Африке, расположенное в юго-западной части Индийского океана. Страна привлекает туристов со всего мира своими песчаными пляжами и красочным рифовым подводным миром.
Звезды прогнозируют чрезмерность. Избыток будет связан с энергетическими потоками и желанием успеть всё и всюду. Многим захочется красивой жизни, дорогих подарков и роскошных путешествий, что может привести к долгам. Будьте осторожны и просчитывайте свои траты.
Лента новостей: самые свежие новости, последние новости 2016 года и главные новости дня в мире. Новости моды, светские новости, музыкальные новости звёзд шоу-бизнеса России, последние новости музыки и кино, новости культуры и спорта, интересные новости туризма и медицины, новости науки и техники, новости компьютерных технологий. Про новости космонавтики и астрономии, быстрые автоновости и спортивные авто новости недели, новости мировой экономики, онлайн новости недвижимости, ежедневные финансовые новости Москвы и Санкт-Петербурга (СПб) на сайте