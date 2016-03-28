Россия и Маврикий вводят безвизовый режим

В воскресенье, 10 апреля 2016 года, вступает в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и республикой Маврикий.

Согласно документу МИД России, граждане двух стран, являющиеся владельцами всех видов действующих загранпаспортов (в том числе дипломатических и служебных), могут въезжать, находиться и следовать транзитом через территорию другого государства без виз на срок до 60 дней.

Безвизовый режим между Россией и Маврикием распространяется на поездки, не связанные с трудовой деятельностью, учебой или проживанием на территории другого государства.

Остров Маврикий - государство в Восточной Африке, расположенное в юго-западной части Индийского океана. Страна привлекает туристов со всего мира своими песчаными пляжами и красочным рифовым подводным миром.