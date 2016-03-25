Памятник Криштиану Роналду перенесут в музей его имени
25.03.2016
Памятник Криштиану Роналду, установленный на его родине на португальском острове Мадейра в городе Фуншал, будет перенесен с улицы в музей имени футболиста.
Перенос статуи игрока мадридского «Реала» связан с тем, что в январе 2016 года неизвестные вандалы осквернили скульптуру, написав на ней красной краской имя и номер нападающего ФК «Барселона» Лионеля Месси.
Акт вандализма был совершен через несколько часов после церемонии вручения "Золотого мяча" ФИФА, обладателем которого в пятый раз стал Месси. Два предыдущих года лучшим футболистом мира признавался Роналду.
Памятник Криштиану Роналду был открыт в декабре 2014 года. Высота статуи составляет 3,4 метра, вес - 800 кг.
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