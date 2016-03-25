Памятник Криштиану Роналду перенесут в музей его имени

Памятник Криштиану Роналду, установленный на его родине на португальском острове Мадейра в городе Фуншал, будет перенесен с улицы в музей имени футболиста.

Перенос статуи игрока мадридского «Реала» связан с тем, что в январе 2016 года неизвестные вандалы осквернили скульптуру, написав на ней красной краской имя и номер нападающего ФК «Барселона» Лионеля Месси.

Акт вандализма был совершен через несколько часов после церемонии вручения "Золотого мяча" ФИФА, обладателем которого в пятый раз стал Месси. Два предыдущих года лучшим футболистом мира признавался Роналду.

Памятник Криштиану Роналду был открыт в декабре 2014 года. Высота статуи составляет 3,4 метра, вес - 800 кг.