Фонд кино выделит 2,8 млрд рублей российским кинокомпаниям

Определены лидирующие российские кинокомпании, которые в приоритетном порядке получат государственную поддержку для реализации своих проектов.

Государственный Фонд кино отобрал восемь кинокомпаний-лидеров. Они получат около 1,8 млрд рублей из 2,8 млрд рублей бюджетных средств, остальное будет распределено между другими продюсерами в рамках общего конкурса.

Господдержку из Фонда кино получат «Централ партнершип», принадлежащий "Газпром-медиа", Art Pictures Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского, студия «Таббак» Тимура Бекмамбетова, «Дирекция кино» Анатолия Максимова, «СТВ» Сергея Сельянова, «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, «Тритэ» Никиты Михалкова и «Enjoy Movies» Сарика Андреасяна, Гевонда Андреасяна и Георгия Малкова.