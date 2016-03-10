Фонд кино выделит 2,8 млрд рублей российским кинокомпаниям
10.03.2016
Определены лидирующие российские кинокомпании, которые в приоритетном порядке получат государственную поддержку для реализации своих проектов.
Государственный Фонд кино отобрал восемь кинокомпаний-лидеров. Они получат около 1,8 млрд рублей из 2,8 млрд рублей бюджетных средств, остальное будет распределено между другими продюсерами в рамках общего конкурса.
Господдержку из Фонда кино получат «Централ партнершип», принадлежащий "Газпром-медиа", Art Pictures Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского, студия «Таббак» Тимура Бекмамбетова, «Дирекция кино» Анатолия Максимова, «СТВ» Сергея Сельянова, «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, «Тритэ» Никиты Михалкова и «Enjoy Movies» Сарика Андреасяна, Гевонда Андреасяна и Георгия Малкова.
Звезды прогнозируют чрезмерность. Избыток будет связан с энергетическими потоками и желанием успеть всё и всюду. Многим захочется красивой жизни, дорогих подарков и роскошных путешествий, что может привести к долгам. Будьте осторожны и просчитывайте свои траты.
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