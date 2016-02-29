Леонардо Ди Каприо получил свой первый «Оскар»

Американский киноактер Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio) получил первый в своей карьере «Оскар» за актерскую игру (роль в эпическом вестерне «Выживший»).
На 88-ой церемонии вручения награды киноакадемии США конкуренцию Ди Каприо составили Эдди Редмэйн (фильм «Девушка из Дании»), Мэтт Дэймон (научно-фантастическая драма «Марсианин»), Брайан Крэнстон (биографическая драма «Трамбо») и Майл Фассбендер («Стив Джобс»).
Напомним, что для Леонардо Ди Каприо это пятая в карьере номинация на премию «Оскар» за актерскую игру.
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