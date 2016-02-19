Земфира решила прекратить гастрольную деятельность
19.02.2016
Российская певица, композитор и автор песен Земфира объявила об окончании своей гастрольной деятельности. По словам певицы, что её нынешний гастрольный тур станет последним.
"Это мой последний тур. Я не хотела этим спекулировать, но я рада, что вы есть в этом последнем туре", - сказала певица со сцены во время концерта в Нижнем Новгороде.
Гастрольное турне Земфиры под названием "Маленький человек", стартовавшее 4 февраля, охватывает 20 городов России и ближнего зарубежья. Закончит тур певица выступлением в Москве 1 апреля - в традиционную для её больших концертов дату.
Звезды прогнозируют чрезмерность. Избыток будет связан с энергетическими потоками и желанием успеть всё и всюду. Многим захочется красивой жизни, дорогих подарков и роскошных путешествий, что может привести к долгам. Будьте осторожны и просчитывайте свои траты.
Лента новостей: самые свежие новости, последние новости 2016 года и главные новости дня в мире. Новости моды, светские новости, музыкальные новости звёзд шоу-бизнеса России, последние новости музыки и кино, новости культуры и спорта, интересные новости туризма и медицины, новости науки и техники, новости компьютерных технологий. Про новости космонавтики и астрономии, быстрые автоновости и спортивные авто новости недели, новости мировой экономики, онлайн новости недвижимости, ежедневные финансовые новости Москвы и Санкт-Петербурга (СПб) на сайте