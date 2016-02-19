Земфира решила прекратить гастрольную деятельность

Российская певица, композитор и автор песен Земфира объявила об окончании своей гастрольной деятельности. По словам певицы, что её нынешний гастрольный тур станет последним.

"Это мой последний тур. Я не хотела этим спекулировать, но я рада, что вы есть в этом последнем туре", - сказала певица со сцены во время концерта в Нижнем Новгороде.

Гастрольное турне Земфиры под названием "Маленький человек", стартовавшее 4 февраля, охватывает 20 городов России и ближнего зарубежья. Закончит тур певица выступлением в Москве 1 апреля - в традиционную для её больших концертов дату.