В российский кинопрокат выходит комедия «День выборов 2»
18.02.2016
На российские экраны выходит продолжение популярной кинокомедии «День выборов» с участниками «Квартета И» в главных ролях. Действие картины проходит через восемь лет после событий первой части.
"Поменялось время, прошли эти восемь лет, истекло два губернаторских срока, у героя Уткина теперь такой драматический, трагический образ губернатора, который устал и, наверное, это в чем-то очень похоже на то, что происходит с нами, со страной", - отметил в интервью ТАСС режиссер фильма Александр Баршак.
Первая часть, которую снимал Олег Фомин, вышла на экраны девять лет назад, в октябре 2007 года, и имела большой зрительский успех. Кассовые сборы тогда превысили производственный бюджет фильма вдвое. «День выборов» также был назван одной из лучших комедий года.
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