В российский кинопрокат выходит комедия «День выборов 2»

На российские экраны выходит продолжение популярной кинокомедии «День выборов» с участниками «Квартета И» в главных ролях. Действие картины проходит через восемь лет после событий первой части.

"Поменялось время, прошли эти восемь лет, истекло два губернаторских срока, у героя Уткина теперь такой драматический, трагический образ губернатора, который устал и, наверное, это в чем-то очень похоже на то, что происходит с нами, со страной", - отметил в интервью ТАСС режиссер фильма Александр Баршак.

Первая часть, которую снимал Олег Фомин, вышла на экраны девять лет назад, в октябре 2007 года, и имела большой зрительский успех. Кассовые сборы тогда превысили производственный бюджет фильма вдвое. «День выборов» также был назван одной из лучших комедий года.