Астероид диаметром 30 метров пролетит мимо Земли

Астероид 2013 TX68 диаметром 30 метров пройдет 5 марта в относительной близости от Земли. Специалисты NASA считают, что шансов столкновения нет, однако оценки, насколько близко он пройдет от нашей планеты, значительно разнятся.
Согласно первому прогнозу, астероид 2013 TX68 может пройти мимо Земли на расстоянии 14 млн км - в 35 раз дальше, чем Луна. Согласно второму мнению, он пройдет на расстоянии 17.000 км - то есть, в пределах орбит геоспутников.
Причина столь разных оценок, состоит в том, что ученые не имеют достаточных данных об этом астероиде. Когда в 2013 году он был обнаружен, ученые смогли наблюдать его на протяжении всего трех суток, и солнечная корона мешала наблюдению. По мнению специалистов, поскольку небесное тело движется к Земле со стороны Солнца, его траекторию не удастся определить точно вплоть до момента сближения.
Следующий вояж астероида 2013 TX68 ожидается 28 сентября 2017 года, тогда шансы на его падение на Землю составят примерно 1/250 миллионам.
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