Шоу-группа «На-На» возвращается на российскую эстраду

Популярный некогда музыкальный коллектив «На-На» возвращается на российскую эстраду в обновленном составе после продолжительного гастрольного тура по Европе.

"Мы выступили в 22 городах Германии, а также в Лондоне, и повсюду имели триумфальный успех", - сообщил основатель и продюсер шоу-группы Бари Алибасов.

Первый после продолжительного перерыва концерт в Москве группа «На-На» даст 20 февраля в Молодежном центре «Планета КВН». По словам Алибасова, возглавляемый им коллектив предстанет в лучшем виде.