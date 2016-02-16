Первый полет нового российского авиалайнера МС-21 ожидается в декабре

Новый российский среднемагистральный пассажирский авиалайнер МС-21 совершит свой первый полет предположительно в декабре 2016 года. Об этом стало известно на авиасалоне Singapore Air Show 2016.

"Отставание по программе составляет около трех месяцев, это связано с изготовлением и поставкой первого композитного крыла", - сообщил вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по гражданской авиации Владислав Масалов. По его словам, выкатка МС-21 планируется в середине этого года.

Над созданием уникального крыла для перспективного российского пассажирского самолета МС-21, выполненного полностью из композиционных материалов, работает ЗАО «АэроКомпозит».