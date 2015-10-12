Конкурс «Новая волна» получит постоянную прописку в Сочи
12.10.2015
Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» в следующий раз также пройдет в Сочи. Точная дата его проведения пока не известна, но рассматриваются два варианта - декабрь или один из летних месяцев.
"Мы надеемся, что наш конкурс останется в Сочи. Но это будет зависеть не только от нас, но и от самого города и Краснодарского края в целом", - заявил журналистам генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
В свою очередь, власти Сочи готовы принять «Новую волну» и в 2016 году. "Интерес города к этому проекту огромный. И я уверен, что он получит постоянную прописку в Сочи", - отметил глава Сочи Анатолий Пахомов.
В нынешнем году в конкурсной программе «Новой волны» участвовали 15 финалистов из 12 стран - Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, Индонезии, Италии, Казахстана, Латвии, России, Украины, Хорватии и Швейцарии.
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