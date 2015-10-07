Moscow Beauty Fest 2015: вручение премии красоты «Выбор профессионалов»
07.10.2015
15 октября в Москве состоится вручение национальной премии в области индустрии красоты «Выбор профессионалов», которое проводится в рамках фестиваля Moscow Beauty Fest (Московский фестиваль красоты).
В насыщенной программе фестиваля:
1. Выставка новинок индустрии красоты; 2. Приветственный welcome-кофе от LAVAZZA; 3. Вручение премии в области индустрии красоты «Выбор профессионалов»; 4. Эксклюзивная шоу программа «ДЖЕМ» от стилиста международного класса, лауреата национальной премии в области индустрии красоты «Выбор профессионалов 2015» Дениса Чиркова при поддержке Итальянского профессионального косметического бренда KAARAL; 5. Премьера шоу программы в честь 20 лет основания международного образовательного центра парикмахерского искусства «METODA - Pivot Point» от топ стилистов центра; 6. Арт-шоу от профессионального Российского косметического бренда LUNDENILONA; 7. Шоу показ мастера международного класса по NAIL-дизайну Дмитрия Замараева; 8. Выступление популярных артистов.
Столичное мероприятие пройдет в Московском Доме Моды «SLAVA ZAITSEV».
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