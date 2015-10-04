Более 50 участков в Кижах стали особо охраняемой территорией
04.10.2015
56 земельных участков в Медвежьегорском районе республики Карелия переведены в категорию особо охраняемых территорий для использования государственным историческим музеем-заповедником «Кижи».
"Подписанным распоряжением 31 земельный участок общей площадью 71,6179 гектара из состава земель сельскохозяйственного назначения и 25 земельных участков общей площадью 17,7298 гектара из состава земель запаса (Республика Карелия, Медвежьегорский район) переводятся в земли особо охраняемых территорий и объектов", - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабинета министров России.
Музей-заповедник «Кижи» - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это государственный историко-архитектурный и этнографический природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России.
Звезды прогнозируют чрезмерность. Избыток будет связан с энергетическими потоками и желанием успеть всё и всюду. Многим захочется красивой жизни, дорогих подарков и роскошных путешествий, что может привести к долгам. Будьте осторожны и просчитывайте свои траты.
Лента новостей: самые свежие новости, последние новости 2016 года и главные новости дня в мире. Новости моды, светские новости, музыкальные новости звёзд шоу-бизнеса России, последние новости музыки и кино, новости культуры и спорта, интересные новости туризма и медицины, новости науки и техники, новости компьютерных технологий. Про новости космонавтики и астрономии, быстрые автоновости и спортивные авто новости недели, новости мировой экономики, онлайн новости недвижимости, ежедневные финансовые новости Москвы и Санкт-Петербурга (СПб) на сайте