Более 50 участков в Кижах стали особо охраняемой территорией

56 земельных участков в Медвежьегорском районе республики Карелия переведены в категорию особо охраняемых территорий для использования государственным историческим музеем-заповедником «Кижи».

"Подписанным распоряжением 31 земельный участок общей площадью 71,6179 гектара из состава земель сельскохозяйственного назначения и 25 земельных участков общей площадью 17,7298 гектара из состава земель запаса (Республика Карелия, Медвежьегорский район) переводятся в земли особо охраняемых территорий и объектов", - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабинета министров России.

Музей-заповедник «Кижи» - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это государственный историко-архитектурный и этнографический природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России.