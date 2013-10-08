Россия опередила страны-члены ОЭСР по уровню грамотности
08.10.2013
По итогам международного исследования оценки компетенций взрослого населения (Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC), Россия заметно опередила многие развитых страны по уровню математической грамотности и чтения.
Россия заработала 279 баллов по математической грамотности, что немногим выше среднего балла (269) стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Самыми грамотными в математике оказались японцы, набрав 288 баллов. Кроме того, россияне заметно отстают по уровню владения компьютером и информационно-коммуникационными технологиями.
По грамотности в области чтения россияне достигли результата в 275 баллов, это также выше среднего (273 балла). Лидерами в этой области стали Япония (296 баллов), Финляндия (288 баллов) и Нидерланды (284 балла).
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