Мик Джаггер станет продюсером фильма-биографии об Элвисе Пресли

Английский рок-музыкант, вокалист легендарной группы The Rolling Stones (Роллинг Стоунз), Мик Джаггер (Mick Jagger) станет продюсером фильма-биографии о «короле рок-н-ролла» Элвисе Пресли (Elvis Presley). Фильм киностудии Fox 2000 Pictures, основанный на биографической книге Питера Гуральника (Peter Guralnick), будет называться «Последний поезд в Мемфис» (Last Train to Memphis). История повествует о ранних годах жизни музыканта и его становлении легендой рок-н-ролла и секс-символа 50-х. Режиссером картины выступит Кевин МакДональд (Kevin Macdonald), сценарий за Джоном Фуско (John Fusco), а продюсированием займутся Виктория Пиэрман (Victoria Pearman), Мик Джаггер (Mick Jagger) при содействии фирмы Jagged Films (Джаггед Филмз) и Стив Бинг (Steve Bing) совместно с компанией Shangri-La Entertainment (Шангри-Ла Энтертейнмент).