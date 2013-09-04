Мик Джаггер станет продюсером фильма-биографии об Элвисе Пресли
04.09.2013
Английский рок-музыкант, вокалист легендарной группы The Rolling Stones (Роллинг Стоунз), Мик Джаггер (Mick Jagger) станет продюсером фильма-биографии о «короле рок-н-ролла» Элвисе Пресли (Elvis Presley).
Фильм киностудии Fox 2000 Pictures, основанный на биографической книге Питера Гуральника (Peter Guralnick), будет называться «Последний поезд в Мемфис» (Last Train to Memphis). История повествует о ранних годах жизни музыканта и его становлении легендой рок-н-ролла и секс-символа 50-х.
Режиссером картины выступит Кевин МакДональд (Kevin Macdonald), сценарий за Джоном Фуско (John Fusco), а продюсированием займутся Виктория Пиэрман (Victoria Pearman), Мик Джаггер (Mick Jagger) при содействии фирмы Jagged Films (Джаггед Филмз) и Стив Бинг (Steve Bing) совместно с компанией Shangri-La Entertainment (Шангри-Ла Энтертейнмент).
Звезды прогнозируют чрезмерность. Избыток будет связан с энергетическими потоками и желанием успеть всё и всюду. Многим захочется красивой жизни, дорогих подарков и роскошных путешествий, что может привести к долгам. Будьте осторожны и просчитывайте свои траты.
Лента новостей: самые свежие новости, последние новости 2016 года и главные новости дня в мире. Новости моды, светские новости, музыкальные новости звёзд шоу-бизнеса России, последние новости музыки и кино, новости культуры и спорта, интересные новости туризма и медицины, новости науки и техники, новости компьютерных технологий. Про новости космонавтики и астрономии, быстрые автоновости и спортивные авто новости недели, новости мировой экономики, онлайн новости недвижимости, ежедневные финансовые новости Москвы и Санкт-Петербурга (СПб) на сайте