В 40% американских семей главные кормильцы - женщины

В каждой четвёртой американской семье женщина зарабатывает больше мужчины - подтвердила исследовательская организация Pew Research Center (Центр Исследованиий Личностей).

Авторы доклада считают, что карьерная устремлённость женщин, сформировавшаяся ещё в 60-х годах прошлого столетия, приблизилась к своему апогею. Так, на данный момент американки являются главными кормильцами в 40% семей. В 1960 году этот показатель был равен лишь 11%.

Исследователи считают, что новый тренд имеет положительные последствия, так как образованные женщины могут на равных конкурировать на рынке труда с мужчинами. Однако, с другой стороны, статистика изменилась за счёт резкого роста матерей-одиночек: 5% в 1960 году против 41% в 2013 году. И большинство из этих женщин живут за чертой бедности.