В 40% американских семей главные кормильцы - женщины
29.05.2013
В каждой четвёртой американской семье женщина зарабатывает больше мужчины - подтвердила исследовательская организация Pew Research Center (Центр Исследованиий Личностей).
Авторы доклада считают, что карьерная устремлённость женщин, сформировавшаяся ещё в 60-х годах прошлого столетия, приблизилась к своему апогею. Так, на данный момент американки являются главными кормильцами в 40% семей. В 1960 году этот показатель был равен лишь 11%.
Исследователи считают, что новый тренд имеет положительные последствия, так как образованные женщины могут на равных конкурировать на рынке труда с мужчинами. Однако, с другой стороны, статистика изменилась за счёт резкого роста матерей-одиночек: 5% в 1960 году против 41% в 2013 году. И большинство из этих женщин живут за чертой бедности.
Звезды прогнозируют чрезмерность. Избыток будет связан с энергетическими потоками и желанием успеть всё и всюду. Многим захочется красивой жизни, дорогих подарков и роскошных путешествий, что может привести к долгам. Будьте осторожны и просчитывайте свои траты.
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