Детская прогулочная коляска Strollon: личный автомобиль вашего ребёнка

Один из недостатков дизайнов детских прогулочных колясок в том, что они редко соответствуют эмоциональным предпочтениям их маленьких владельцев. Большинство функций и «примочек» необходимы не столько детям, сколько их родителям, а эстетика чаще всего отходит на второй план. Кроме того, довольно сложно понять, насколько комфортно чувствует себя ребёнок в той или иной коляске. Но если счастливы дети, то счастливы и родители.

Футуристическая детская коляска Strollon (Строллон) французского дизайнера Амира Лабиди (Amir Labidi) позитивно воздействует на воображение ребенка без какого-либо ущерба для «родительской» функциональности. Идея состоит в том, чтобы предоставить ребенку возможность почувствовать себя не просто в коляске, а в салоне собственного автомобиля - с лобовым и боковыми стеклами, полностью спортивным и немного космическим дизайном.

Съемная панорамная крыша «купе-кабриолет» из высококачественного прозрачного полиметилметакрилата (аморфного термопластика), эргономично переходящая в лобовое стекло, делает прогулку в коляске Strollon удобной как в солнечную погоду, так и в дождь. Так и хочется стать младенцем, чтобы прокатиться в ней.